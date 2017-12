Zoektocht naar Bruinsma op Leeuwarder water stopgezet

De politie heeft de zoekactie op het water naar de vermiste Remon Bruinsma stopgezet. De zoektocht heeft tot nu toe nog niets opgeleverd. Er wordt al sinds afgelopen weekeinde gezocht in de Leeuwarder grachten en het water daaromheen. De politie geeft aan dat niet de volledige zoekactie stopgezet is. Het is de bedoeling dat de zoektocht in de stad gewoon doorgaat. Daarnaast worden camerabeelden goed nagekeken op mogelijk sporen van de vermiste Westereener.