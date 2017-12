Vrijwilligers zoeken naar Remon in Grote en Kleine Wielen

De zoekactie naar de vermiste Remon Bruinsma uit De Westereen gaat donderdag verder. De politie dregt in de gracht op de Willemskade en er surveilleren agenten langs de grachten in het centrum van Leeuwarden om te kijken of daar sporen te vinden zijn. Zo'n vijftig vrijwilligers verzamelden donderdagochtend in het natuurgebied de Grote en Kleine Wielen om daar naar de vermiste jongen te zoeken. Ze denken dat hij mogelijk heeft geprobeerd om naar huis te lopen.

De 18-jarige Remon wordt sinds vorige week donderdagnacht vermist, na een stapavond in het centrum van Leeuwarden. Hier een overzicht van de afgelopen week.