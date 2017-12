Informateur Leeuwarden: PvdA, CDA, PAL/GroenLinks en D66

D66 wordt de nieuwe partner binnen de gemeentelijke coalitie in de gemeente Leeuwarden. Na de gemeenteraadsverkiezingen zet de Leeuwarder politiek in op een coalitie van PvdA, PAL/GroenLinks, CDA en D66. Dat is donderdagochtend bekendgemaakt. PvdA, PAL/GroenLinks en CDA zitten nu ook al in het college. De grootste fractie in de gemeenteraad, de PvdA, had meteen na de verkiezingen al aangegeven niet langer met drie partijen verder te willen. Er komen vijf wethouders in het college. De PvdA (nu drie) krijgt er twee, de andere partijen ieder één.

Sociaal domein

De grootste uitdaging ligt volgens de partijen en ook de informateur op het gebied van het sociaal domein. De partijen denken verschillend over het oplossen van de financiële problemen op dit terrein.

Donderdagochtend is ook bekendgemaakt dat informateur Bert Otten verder gaat als formateur. Otten werkt bij Radar Advies in Amsterdam en was eerder PvdA-wethouder in Hengelo en vice-voorzitter van het landelijke PvdA-bestuur.