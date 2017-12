Lippenhuizen telt huismussen

Het gaat al jaren niet goed met de huismus. Het aantal vogels en broedparen is in de laatste twintig jaar sterk afgenomen. Om in kaart te brengen hoe het op dit moment gaat met de mus, worden inwoners van Lippenhuizen opgeroepen om de vogels in de gaten te houden. En dan gaat het niet om alle mussen, maar met name om de vogels die geringd zijn.

In Lippenhuizen is het aantal vogels met de helft afgenomen. "Wat wij door de jaren heen gesignaleerd hebben, is dat door de bouw van huizen het voor de mussen moeilijker is geworden om onder de dakpannen van de huizen te komen. De vogels kunnen met moeite een plekje vinden om een nest te bouwen. Ook is het vinden van eten een probleem," zegt Willem Bil van vogelringstation Menork. In Lippenhuizen zal nu specifiek gekeken worden naar hoe honkvast de populatie in dat dorp is. Met de uitkomsten van het onderzoek kan nieuw beleid worden gemaakt.