Flinke toename verkeersongelukken in Fryslân

Het aantal ongelukken in het Friese verkeer is vorig jaar flink toegenomen. Dat blijkt uit de Risicomonitor Verkeer 2016 op basis van cijfers van verzekeraars en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er was in onze provincie een stijging van ruim 18 procent in vergelijking met het jaar 2015. Hiermee is Fryslân de provincie waar de toename het grootst is.

Wel is het totaal aantal schadeclaims in Fryslân na Groningen en Drenthe het laagst van Nederland. Dat lag in Fryslân op 66 schadeclaims per 1.000 huishoudens. In Groningen zijn dit 56, in Drenthe 57. De meeste ongelukken gebeuren in Noord-Branbant, daar zijn zo'n 100 schadeclaims per 1.000 huishoudens.