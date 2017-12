Geen verruiming regels recreatiewoningen in Ooststellingwerf

Het college van Ooststellingwerf is niet van plan de mogelijkheid voor permanente bewoning van recreatiewoningen te verruimen. Dat zei wethouder Henk van de Boer woensdagavond in de commissievergadering, als reactie op vragen van de PvdA. Die krijgt steeds meer signalen binnen van illegale permanente bewoning in vakantiewoningen. De wethouder bevestigde de signalen, maar voelt niets voor een verruiming van het beleid. Volgens Van de Boer zou dit de markt voor koop- en huurwoningen verstoren.

Hoewel het college geen verruiming wil, blijft het ook moeilijk om te controleren of mensen permanent in een vakantiewoning verblijven. Volgens de wethouder is het in de praktijk bijna onmogelijk vast te stellen, en is er intensief onderzoek nodig.