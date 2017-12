Arend Glas vindt eisen voor bobsleeërs te hoog

De eisen voor het Nederlandse bobsleeteam om de Olympische Spelen te halen zijn absurd hoog. Dat zegt oud-bobsleeër Arend Glas. Het Nederlandse bobsleeteam, met daarin de Friezen Jeroen Piek en Dennis Veenker, moet van het NOC*NSF in het wereldbekerklassement bij de beste twaalf eindigen. "Dat is een onmogelijke eis", volgens Glas. Ze staan nu achttiende na drie wedstrijden.

Glas, zelf in 2002 en 2006 deelnemer aan de Spelen als piloot in de bob, denkt dat het met die eis dus heel moeilijk wordt voor de bobsleeërs om zich te plaatsen voor de Winterspelen in Pyeongchang. "Heel lastig. Er kan een uitschieter komen, dan worden ze bijvoorbeeld een keer achtste. Eerder was dat nog genoeg, maar nu schuiven ze daarmee misschien op naar plek 16 in het klassement en dan zijn ze er nog niet. Maar ik hoop dat ze het redden, ik gun het ze van harte."