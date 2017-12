''Je rijdt in feite met je ogen dicht'', zegt Lesmond Prinsen van Buro Rij & Verkeersveiligheid over het gebruiken van de telefoon tijdens het autorijden. Meer dan 60 procent van de automobilisten in Nederland doet dat wel eens, zo blijkt uit onderzoek van de SWOV, een stichting voor wetenschappelijk onderzoek over verkeersveiligheid. Onder de mensen die veel achter het stuur zitten - meer dan 20.000 kilometer per jaar - ligt dat percentage nog hoger: 92 procent.

Bij het Verkeers Educatie Centrum in Drachten staat een simulator waarmee mensen zelf kunnen ervaren wat er precies gebeurt als je de telefoon gebruikt tijdens het rijden. ''Mensen reageren verbaasd na een ritje in de simulator. Men heeft het gevoel dat een telefoon gebruiken geen kwaad kan, omdat het altijd goed gaat'', vertelt Prinsen. ''Maar op het moment dat er iets gebeurt ben je kansloos.''