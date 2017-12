Darter Noppert in voorronde Lakeside tegen Amerikaan Chaney

Darter Danny Noppert uit Joure speelt in januari zijn eerste wedstrijd op Lakeside tegen de Amerikaan Joe Chaney. Dat is het resultaat van de loting woensdagavond van het officieuze wereldkampioenschap darten. De Lakeside, ook wel bekend als de vroegere Embassy, wordt vanaf begin januari gehouden in het Engelse Frimley Green. Als Noppert zijn wedstrijd in de voorronde wint, komt hij daarna uit tegen James Hurrell uit Engeland.

Voor de 26-jarige Jouster staat er veel op het spel; hij verdedigt een finaleplaats van vorig jaar. Na een sterk toernooi verloor Noppert toen in de finale van de Engelsman Glen Durrant.

Dit weekeinde speelt Noppert het laatste televisietoernooi voor de Lakeside: de Finder Darts Masters. Dat wordt gehouden in Egmond aan Zee. Naast Danny Noppert doet ook Sneker Rick Hofstra mee op het podium.