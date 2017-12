PvdA spoort college aan: overleg met NS over monument

Het Monument voor Spoorwegpersoneel moet weer een prominente plaats krijgen op het station in Leeuwarden. Dat vindt de fractie van de PvdA, die daarover schriftelijk vragen heeft gesteld aan het college.

Het gedenkteken werd kortgeleden verplaatst naar een andere plaats op het perron. De PvdA is daar niet blij mee, omdat het nu niet goed zichtbaar is. De partij heeft daarom gevraagd of het college wil overleggen met de NS, om het monument weer naar de oorspronkelijke plaats terug te brengen.

Sinds november 1945 staat het monument al op het station, ter gedachtenis aan zeven medewerkers van de spoorwegen die in de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen.