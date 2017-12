PKN-kerk geeft zilver aan Museum Heerenveen

De Protestantse Gemeente Heerenveen geeft een collectie kerkzilver uit de zeventiende eeuw voor lange tijd in bruikleen, aan Museum Heerenveen. De kerk bewaarde het zilver in de kluis en het werd amper getoond aan publiek. De PKN vindt dat het zilver voor de gemeenschap te zien moet zijn, en in het museum kan dat.

De zilveren voorwerpen worden in de kerk gebruikt bij de viering van het avondmaal. Een aantal voorwerpen is versierd met voorstellingen die te maken hebben met het leven en de dood van Christus, of met geloof, hoop en liefde. Opvallend is dat een aantal avondmaalbekers - die in Heerenveen zijn gemaakt - aan de onderkant versierd zijn, met een afbeelding van de kerk of de klokkenstoel bij de kerk. Het vakmanschap zit in het graveerwerk.

Het kerkzilver is een aanvulling op het verhaal van Heerenveen, dat bij het museum verteld wordt. De voorwerpen zijn vanaf 7 december te bekijken in Museum Heerenveen, in de zilverschatkamer.