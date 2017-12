Tresoar gaat in 2019 taalexpo exploiteren

Tresoar wordt in 2019 de exploitant van Obe. Het taalbelevingscentrum op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden komt na 2018 in handen van de Stichting Beheer Provinciale en Buma Bibliotheek Fryslân. Die stichting is ook de beheerder van het gebouw van Tresoar.

Rijkdom van taal

Vanaf 2019 laat Tresoar met een wisselende programmering en vernieuwende exposities de rijkdom van taal in Obe zien. Met de overdracht aan de stichting woensdag blijft Obe ook na 2018 een belangrijk cultureel centrum. De stichting neemt na de oplevering het beheer en onderhoud van het gebouw voor haar rekening.

Het gebouw is nu nog in aanbouw op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden. In 2018 is Obe in gebruik als expositieruimte en bezoekerscentrum van Lân fan Taal, dat deel uitmaakt van Leeuwarden-Fryslân 2018. Obe wordt op 2 februari 2018 geopend.

"Wij zijn blij dat we een sterke partner hebben gevonden die ervoor zorgt dat Obe ook in de toekomst schittert op zo'n belangrijke plek in Leeuwarden en Fryslân", vertelt gedeputeerde Sietske Poepjes. Voorzitter van de stichting, Marchienes Geersing, is blij met de overdracht: "De overname van Obe is een verrijking van de culturele infrastructuur in Leeuwarden en Fryslân. We kijken ernaar uit om met onze partners een mooie programmering op het gebied van meertaligheid aan te bieden."