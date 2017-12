VIDEO: Komt concurrent van Sjinkie wel of niet op de Spelen?

Bij de presentatie van de shorttrackploeg in Thialf is de uitsluiting van Rusland op de Olympische Spelen besproken. Voorzitter Thomas Bach van het IOC maakte dinsdagavond bekend dat de Russen niet welkom zijn op de Spelen in februari in Pyeongchang.

Voor Russische sporters die kunnen laten zien dat ze nooit iets met doping te maken hebben gehad, bestaat de mogelijkheid om toch mee te doen aan de Olympische Spelen. Niet als Rus, maar onder neutrale vlag. Dat zou betekenen dat shorttrackers als Viktor An en Semjon Jelistratov in Zuid-Korea toch de concurrentie aan kunnen gaan met Sjinkie Knegt. Die maakt zich er niet druk om: "Ik heb er geen verstand van."