Vermiste Remon nog niet gevonden, donderdag vervolg zoeken

De politie heeft de zoekactie naar de vermiste Remon Bruinsma voor woensdag afgesloten. Er werd woensdag opnieuw in de Leeuwarder grachten gezocht en in het water bij de Prinsentuin. Daarbij werden ook politiehonden ingezet en was een speciaal dregteam uit Urk actief. Bij de zoekactie is niets gevonden.

Er wordt sinds vrijdagochtend naar de 18-jarige Remon Bruinsma uit De Westereen gezocht, nadat hij als vermist werd opgegeven na een avondje stappen. De politie is ook nog bezig met het bekijken van nieuwe camerabeelden, in de hoop aanwijzingen over de verdwijning te krijgen.

