Werkstraf voor Leeuwarder voor vervoeren hennep

Een man van 34 jaar uit Leeuwarden moet 60 uur verplicht aan het werk, als straf voor het vervoeren van twee kilo hennep in zijn auto. Dat heeft de politierechter woensdag bepaald. De man werd afgelopen zomer met zijn auto door de politie aan de kant gezet. Hij stond in de computer geregistreerd, omdat hij een belastingachterstand had. De politiemensen zagen toen een grote tas staan, waar de twee kilo hennep in zat.

De Leeuwarder gaf aan dat hij het spul voor iemand moest vervoeren en dat hij daar 50 euro voor zou krijgen plus de benzinekosten. Omdat hij financiële problemen had, kon hij het geld goed gebruiken. De verdachte heeft achteraf spijt dat hij de hennep heeft vervoerd. Hij heeft geen strafblad. Omdat hij het financieel niet breed heeft, krijgt hij geen boete, maar een werkstraf.