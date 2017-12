Vies klusje: potvis uit elkaar halen

De potvis die vorige week aanspoelde in Zeeland wordt deze dagen in Harlingen verder uit elkaar gehaald. Op het strand van Zeeland is de dertien meter lange walvis al in vier stukken gesneden en is het gemakkelijkste werk al gedaan. Nu moeten de taaie stukken nog van de botten afgehaald worden. Dat doen mensen van Naturalis, die het geraamte daarna willen uitstallen in Leiden.

Het is wel een vies klusje. Toch valt het nog mee, vertelt Ronald de Ruiter van Naturalis. "Dit dier is nog vrij vers. De stank is nog veel erger als zo'n dier al een poosje op zee heeft liggen rotten. Toch moet ik me alsnog wel twee keer douchen om de stank een beetje weg te krijgen."