Zoektocht naar vermiste Remon Bruinsma: een overzicht

Remon Bruinsma uit De Westereen wordt sinds vorige week donderdagnacht vermist. Hij is die nacht voor het laatst gezien in de Oude Doelesteeg en op de Nieuwestad. De 18-jarige was op stap in Leeuwarden, maar kwam niet thuis. Een overzicht van wat er daarna gebeurd is, van dag tot dag.

Donderdag

Remon Bruinsma is met klasgenoten van Stenden op stap in Leeuwarden. In de Oude Doelesteeg raakt hij zijn klasgenoten en de jongen bij wie hij zou slapen kwijt. Volgens wat de familie heeft begrepen, is Remon op een bepaald moment door portiers en politieagenten weggestuurd en zit hij een poos voor het gebouw van de C&A aan de Nieuwestad. Hij heeft daar misschien zitten wachten op de jongen bij wie hij zou slapen. Om ongeveer drie uur praat een medewerker van een café nog met hem. Hij vertelt Remon dat hij zijn jas dicht moet doen, omdat het koud is. Volgens die man is Remon goed aanspreekbaar. Politieagenten praten ook nog met hem en vragen of hij een taxi nodig heeft. Om vier uur is hij nog gebeld. Een tweede gesprek heeft hij, zo lijkt het, weggedrukt of geweigerd. Camerabeelden laten zien dat hij daarna in de buurt van de Kleine Kerkstraat is. Een speurhond, ingezet door de familie, leidt naar de achterkant van schouwburg De Harmonie. Bij het water loopt het spoor dood.

Vrijdag

De mobiele telefoon van Remon Bruinsma wordt vrijdagochtend gevonden in de stad. Zijn moeder, Ansje Dijkstra, plaatst vrijdagavond een oproep op Facebook. Die wordt al snel duizenden keren gedeeld.

Zaterdag

Zaterdagmiddag wordt met een boot gezocht in de gracht aan de Leeuwarder Nieuwestad. Dat levert niets op. Ook is gezocht aan de oevers van de stadsgrachten. De politie bekijkt beelden van beveiligingscamera's in de binnenstad.

Maandag

De politie zoekt maandag in een groter gebied in Leeuwarden verder. Met meerdere boten zoeken ze in het water van de Westersingel en bij de Prinsentuin. Ook bekijken ze beelden van beveiligingscamera's en cirkelt een politiehelikopter boven Leeuwarden. De familie van Remon Bruinsma vraagt mensen om camerabeelden beschikbaar te stellen als ze die hebben van de Leeuwarder binnenstad. Ze hopen dat er camerabeelden zijn die meer duidelijkheid kunnen geven over wat er met Remon gebeurd is tussen 2 uur en 6 uur 's ochtends in de nacht van donderdag op vrijdag.

Dinsdag

Een groep mensen zoekt dinsdagochtend naar Remon Bruinsma. Ze treffen elkaar om 9.30 uur bij de C&A op de Nieuwestad. De oproep komt van Andrea Elzinga op Facebook. Ze vindt dat de vermissing al veel te lang duurt en wil daarom zelf in actie komen. Ze hoopt zoveel mogelijk mensen mee te krijgen. Het bericht wordt vaak gedeeld op Facebook.

De politie zoekt ook dinsdag op en om het water in Leeuwarden. Ze zetten duikers in om het water bij schouwburg De Harmonie te onderzoeken. Daar is door sonorapparatuur iets in het water gezien. De duikers onderzoeken waar het precies om gaat. De zoektocht levert niets op.

Woensdag

De zoektocht gaat woensdag verder, op dezelfde plek, bij het water bij schouwburg De Harmonie. De politie zoekt met honden, sonar en teams gespecialiseerd in dreggen.

De politie meldt om half vijf dat ze de zoekactie op het water voor woensdag zonder resultaat afsluiten.