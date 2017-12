olafvraagtpaulien: Op Twitter gaat het los

In Leeuwarden staan een aantal reclameborden langs de rondweg met een wel heel opvallende tekst: Paulien wil je met mij trouwen? Met daaronder de hashtag: #olafvraagtpaulien. Het roept vele reacties op, vooral op Twitter gaat het los. Mensen willen met name weten wat het antwoord van Paulien is.

"Ze heeft ja gezegd!" vertelt een blije Olaf aan Femke de Walle in De middei fan Fryslân. Hoe is hij op dit aparte idee gekomen? "Het lag al een tijdje te borrelen. Ik vraag haar met regelmaat ten huwelijk, in een café, een restaurant of op Terschelling. Maar dan zegt Paulien: is dit het dan? Het moet specialer en leuker." Dus moest Olaf iets bedenken dat zou opvallen en het helpt dan dat hij bij een reclamebureau werkt. "Dat is mijn vak, iets bedenken dat opvalt. Eerst dacht ik aan een groot spandoek aan de Oldehove, maar dat vond ik toch te klein. Uiteindelijk kwam ik op het idee om vijftig rondwegborden in Leeuwarden te plaatsen. Dan ziet en weet iedereen het. Ze wilde iets speciaals, ze krijgt iets speciaals."

Jeetje gek, wat heb je gedaan?

Olaf wist dat de borden op maandagmorgen worden gewisseld, dus had hij al een rondje gereden om te zien waar dat al was gedaan. "We zijn op zoek naar een woning, dus onder het mom van dat we naar een appartement zouden gaan, stapten we in de auto. De kinderen achterin en Paulien naast me. Al rijdend bracht ik het onderwerp trouwen ter sprake en op dat moment rijden we langs zo'n bord. Paulien leest de tekst en zegt: Jeetje gek, wat heb je gedaan? Snel haalde ik de trouwring uit mijn jaszak tevoorschijn. Volmondig zei ze ja. Dus missie geslaagd!"

De borden staan er nog de hele week. Olaf denkt nog na over een mogelijk vervolg. "Daar denk ik nog even over na, maar het allerbelangrijkste is dat ze ja heeft gezegd." Een trouwdatum heeft het stel nog niet.