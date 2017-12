Financiering voor zonnepark Terschelling is rond

De aanleg van een zonnepark bij het buurschap Hee op Terschelling kan doorgaan. Het college van B&W van Terschelling stelt een subsidie beschikbaar van ruim 14.000 euro. Daarmee is de financiering voor het zonnepark helemaal rond. Het grootste deel van het geld was al binnengehaald met crowdfunding. Het park levert met 1.500 panelen de stroom voor 120 huishoudens.

Het zonnepark pas in het plan van Terschelling om zelfvoorzienend te worden op het gebied van energie in 2020. In februari moet de aanleg van het zonnepark beginnen.