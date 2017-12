De organisatie van de ondernemersprijs van Leeuwarden, de HET, zoekt naar kandidaten voor de prijs van 2018. Het wordt een bijzondere editie, want naast de gewone ondernemersprijs is er ook een prijs voor de culturele ondernemer. Dat is omdat Leeuwarden volgend jaar culturele hoofdstad is. Bedrijven kunnen zich aanmelden in twee categorieën. Aanmeldingen lopen via de website van de ondernemersprijs.

Dit jaar werd de HET gewonnen door Mark Scholten en Gerard van der Schaar van MG Energy Systems.