Appelbomen moeten Terherne insectvriendelijker maken

In Terherne worden zaterdag 60 nieuwe fruitbomen geplant door Plaatselijk Belang. Het dorpsbelang is al een paar jaar bezig het dorp groener te maken, omdat er zorgen zijn over de biodiversiteit en een goede plek voor insecten. Dorpsbelang heeft daarom een plan bedacht en de gemeente is er recent mee akkoord gegaan.

Het gaat om appelbomen, pruimenbomen en kersenbomen. Die komen aan de Strikel, dat is in het zuiden van het dorp. De wethouder van De Fryske Marren is er zaterdag bij wanneer de eerste bomen geplant worden.