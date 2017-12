Lemster aangehouden; verdacht van betrokkenheid plofkraak

De politie verdenkt een man van 20 uit Lemmer van betrokkenheid bij een plofkraak in zijn woonplaats. In de vroege ochtend van 16 mei werd een pinautomaat van de Rabobank in een supermarkt aan het Verlaet opgeblazen. Daardoor ontstond veel schade. Bovendien moest de Explosieven Opruimingsdienst Defensie in actie komen, omdat er mogelijk resten van explosieven in de automaat waren achtergebleven.

Naar aanleiding van het onderzoek is de inwoner uit Lemmer aangehouden. Hij is vastgezet voor verder onderzoek. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.