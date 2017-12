Welke 10 shorttrackers mogen naar de Olympische Spelen?

Shorttracker Dennis Visser uit Lemmer gaat naar de Olympische Spelen. Dat heeft bondscoach Jeroen Otter bekendgemaakt. Het ging op het laatst tussen Visser en Mark Prinsen.

Otter maakte verder bekend wie welke afstand gaat rijden. Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting rijden alle afstanden. Itzhak De Laat doet mee aan de 1000 en 1500 meter. Daan Breeuwsma en Rianne de Vries maken nog kans op deelname op een individuele afstand. Of ze die mogen rijden, wordt begin januari duidelijk, na het Nederlands Kampioenschap.

De Olympische Spelen zijn in februari, in Pyeongchang (Zuid-Korea).

Gehele ploeg

Mannen: Sjinkie Knegt, Daan Breeuwsma, Itzhak de Laat, Dylan Hoogerwerf en Dennis Visser.

Vrouwen: Suzanne Schulting, Rianne de Vries, Yara van Kerkhof, Jorien Ter Mors en Lara van Ruijven.

500 meter

Mannen: Knegt, Hoogerwerf en een derde shorttracker. Wie dat is, wordt later bepaald.

Vrouwen: Schulting, Van Kerkhof en Van Ruijven.

1000 meter

Mannen: Knegt, De Laat en een derde shorttracker. Wie dat is, wordt later bepaald.

Vrouwen: Schulting, Van Kerkhof en een derde shorttracker. Wie dat is, wordt later bepaald.

1500 meter

Mannen: Knegt en De Laat.

Vrouwen: Schulting, Ter Mors en een derde shorttracker. Wie dat is, wordt later bepaald.

Relay

Mannen en vrouwe: De bondscoach bepaalt pas wie er mogen rijden op de wedstrijdmiddag zelf, tijdens de Olympische Spelen.