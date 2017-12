Kerstbomen-actie van Omrop is groot succes

Sinterklaas is weer het land uit, dus de kerstboom kan weer in huis worden gehaald. Omrop Fryslân brengt deze week van woensdag tot en met zondag dertig volledig opgetuigde kerstbomen langs bij mensen die dat verdienen.

Arjen de Boer en Timo Jepkema deden een oproep voor de kerstbomenactie en dat hebben we geweten! Fryslân gunt massaal een kerstboom aan een ander; het aantal aanmeldingen staat nu al op zo'n 600. Dat is meer dan vorig jaar. En mensen kunnen zich nog tot en met zaterdag opgeven.

De eerste boom

De eerste kerstboom was woensdag voor Corrie Gedaan uit Lemmer. Ze beheerde jarenlang het douchegebouw in Lemmer. Maar nog steeds is ze actief voor iedereen. Met haar man hebben ze voor Sinterklaas spullen ingezameld voor kinderen die anders niets krijgen. Dat is wel een kerstboom waard, vond Hillie Kasmarek-Boskma. Dit was haar motivatie:

"Deze lieve mensen doen zoveel voor de minderen in Lemmer. Ze heeft jaren met haar man het douche gebouw in Lemmer beheerd. Ze zijn daar mee gestopt en hebben de lemsterspullen verlootgroep opgezet waar ze nu meer dan 3000 leden hebben. Nu zijn ze weer bezig sinterklaas spullen in te zamelen voor de kindjes die anders niets krijgen. Deze mensen zijn altijd voor andere mensen bezig het word nu tijd dat ze zelf eens de aandacht krijgen die ze zo ontzettend verdienen."

De kerstbomen worden nog tot en met zondag 10 december door de hele provincie bezorgd en volledig met nieuwe versiering opgetuigd. We zetten de kerstboom bij de mensen in de woonkamer.

Volg de actie

De actie is de hele week te volgen op radio, internet en televisie met bijdragen van verslaggevers. Elke dag geven we zes kerstbomen weg. In de radioprogramma's Fryslân fan 'e moarn, Muzyk yn Bedriuw, No yn Fryslân, De middei fan Fryslân en Weistra op wei doen we dat. Woensdag tot en met vrijdag worden ook in Fryslân Hjoed live kerstbomen weggegeven. Ook via sociale media delen we kerstbomen uit.

Opgeven kan via Omropfryslan.nl/krystbeam. Op die pagina zijn ook alle verhalen en foto's terug te vinden.