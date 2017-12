Vakbonden dreigen met acties in het openbaar vervoer

Na het FNV dreigt nu ook vakbond CNV met acties in het openbaar vervoer, nu de gesprekken over een nieuwe CAO op niets zijn uitgelopen. De vakbond gaat van 11 tot en met 21 december met de leden om tafel, om te horen of ze actie willen voeren. Krijgt het vakbond groen licht, dan zijn de eerste acties begin 2018.

Volgens vakbond CNV Vakmensen is de loonsverhoging die de werkgevers bieden, 6 procent over 3 jaar, niet genoeg. Het CNV wil 10 procent. Daarnaast moet volgens het vakbond de werkdruk omlaag, en moet er ook geld voor opleidingen komen. In heel Nederland vallen bijna 13.000 mensen onder de CAO Streekvervoer. Die werken bij grote vervoersbedrijven, zoals Arriva, Connexxion en Q-Buzz.