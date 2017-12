Provincie enthousiast over pelletfabriek van 10 miljoen euro

Er komt mogelijk een pelleteerfabriek op het bedrijventerrein Haskerveen bij Heerenveen. Energiebedrijf Biomassa Fryslân in Dronrijp heeft serieuze plannen om een fabriek te bouwen waarin snoei- en resthout uit de provincie verwerkt wordt voor pelletkachels.

De pellets vervangen volgens directeur Niek Witteveen van Biomassa Fryslân zo'n 50 miljoen kuub gas. Daar is een investering van 10 miljoen euro mee gemoeid. In samenwerking met de provincie wordt nu onderzocht in hoeverre dat haalbaar is.

De provincie is enthousiast over de plannen. Gedeputeerde Michiel Schrier zegt dat er een regionale keten ontstaat van bio-energie, die in 2020 bijna 15 procent van de duurzame energiedoelstelling produceert.

In het voorjaar van komend jaar moet duidelijk worden of de plannen doorgang kunnen vinden. Wat Biomassa Fryslân betreft kan eind 2019 begonnen worden met de bouw.

Er zouden in eerste instantie 17 banen ontstaan, maar in de toekomst is er mogelijk werk voor 70 mensen.