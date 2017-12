De politie heeft in een woning in Leeuwarden 111 kilo aan siervuurwerk in beslag genomen. Het vuurwerk lag in een woning aan de Boeierstraat. Mensen mogen maximaal 25 kilo aan siervuurwerk in huis hebben.

De 31-jarige verdachte is niet aangehouden, en wordt later gehoord. Er is in december greicht toezicht in verband met handel en afsteken van vuurwerk. Dat meldt de politie van Leeuwarden.