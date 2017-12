Margot Boer kan zilveren medaille ophalen in Pyeongchang

Margot Boer is al gestopt met schaatsen, maar toch kan ze op de komende Olympische Spelen een zilveren medaille ophalen. Het IOC maakte dinsdagavond bekend dat bij de Winterspelen in Pyeongchang een speciale ceremonie komt voor 'opgewaardeerde' atleten. Sporters kunnen een medaille of een mooiere plak krijgen na het schrappen van de resultaten bij Sotsji in 2014 van ruim twintig Russische wintersporters, die vanwege dopingpraktijken uit de uitslagen zijn gehaald.

Nieuwe herinneringen

Boer haalde in 2014 brons op de 500 meter. De schaatsster woonde in die tijd in Goaiïngaryp. Ze kan nu een zilveren plak krijgen van de Russin Olga Fatkoelina, die eind vorige maand voor levenslang is uitgesloten van de Spelen. Boer is blij met de ceremonie. "Ik raak de foto's en herinneringen aan deze bronzen medaille kwijt. Dan is het mooi als je op een bepaalde manier toch nieuwe herinneringen kunt maken op een olympisch podium. Want dat is wat de Olympische Spelen zo mooi maakt", zei ze dinsdagavond in het televisieprogramma Nieuwsuur.

"Vanzelfsprekend zullen wij Nederlandse sporters die naar nu blijkt tijdens Sotsji 2014 alsnog een medaille hebben verdiend, graag meenemen naar Pyeongchang voor de ceremonie waarin die medailles worden uitgereikt'', zei NOC*NSF-directeur Gerard Dielessen.