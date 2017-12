UPDATE: Ook met sonar 'lastig zoeken' naar vermiste Remon

De politie is ook woensdag al de hele dag op zoek naar de vermiste Remon Bruinsma (18) uit de Westereen. Hij wordt sinds afgelopen donderdag vermist. Bij de zoektocht zijn honden ingezet, maar dregteams en sonarapparatuur. De politie zoekt in de grachten in de binnenstad, en in het water rond de Prinsentuin.

"Het is lastig zoeken in de grachten, want er liggen allemaal fietsen en winkelkarretjes", zegt Anne van der Meer van de politie. Agenten krijgen hulp van collega's uit het oosten van het land.

De recherche heeft een groot opsporingsonderzoek opgestart. Daarbij worden ook camerabeelden bekeken. "Er zijn al beelden binnengekomen van particulieren, maar als mensen nog wat hebben, dan horen we dat graag" zegt Van der Meer.

Een grote zoektocht in Leeuwarden, met hulp van tientallen vrijwilligers, heeft tot nu toe niets opgeleverd.