"Straks is er niemand meer die wat weet van de veehandel"

De veehandel is onderbelicht gebleven in de Friese geschiedschrijving, en het wordt hoog tijd dat daar verandering in komt. Dat zegt Siebren van der Zwaag. Hij heeft met zijn vijf neven het initiatief genomen voor een boek over de geschiedenis van de veehandel.

"Nu zijn er nog veel mensen, die de typische sfeer en hectiek van de veemarkten hebben meegemaakt. Hun verhalen moeten we vastleggen, voordat daar straks niemand meer van over is." Van der Zwaag was net als zijn neven werkzaam in de veehandel.

De veehandel en veemarkten waren belangrijk in het maatschappelijk leven. Nog niet eens zo heel lang geleden waren er in de hele provincie week- en jaarmarkten waar vee verhandeld werd. Door schaalvergroting en centralisering zijn de meesten verdwenen. Vandaag-de-dag worden er alleen in Leeuwarden nog veemarkten gehouden.

De Fryske Akademy zoekt nog een vrijwilliger die onderzoek wil doen voor het boek. Het gaat om archiefonderzoek, maar ook om interviews en om het verzamelen van beeldmateriaal.

Reimer Strikwerda gaat het boek schrijven. Hij was redacteur van het vakblad Veeteelt, en heeft meer boeken geschreven over agrarische onderwerpen. Het is de bedoeling dat hij volgend jaar genoeg materiaal heeft om met het boek te beginnen.