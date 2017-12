Bij een ongeluk in Jubbega is een 87-jarige vrouw om het leven gekomen. Dat meldt de politie. De hoogbejaarde vrouw was dinsdagmiddag mei de auto in de sloot terechtgekomen. De politie vermoedt dat ze onwel is geworden.

Het ongeluk gebeurde op de Jochem Alberdaweg. Die weg is einge tijd afgesloten geweest voor het verkeer, om ruimte te maken voor de traumahelikopter.