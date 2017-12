''Uitrit nieuwe Lidl in Grou is levensgevaarlijk''

De in- en uitrit, die supermarkt Lidl in Grou mag aanleggen aan de J.W. de Visserwei, is levensgevaarlijk voor fietsers. Dat vindt een omwonende. De zaak werd dinsdag door de Raad van State behandeld. De man is het niet eens met de vergunning, die de gemeente Leeuwarden heeft gegeven, voor de in- en uitrit van de supermarkt. Hij wil dat het verkeer naar de Lidl over de Oedsmawei gaat. Dat zou veiliger zijn.

Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond zouden de geplande in- en uitrit ook riskant vinden. Ook de Lidl zou advies hebben ingewonnen, en volgens dit advies zouden er geen gevaarlijke situaties te verwachten zijn met de geplande in- en uitrit. De gemeente Leeuwarden is het hiermee eens.