Eén tariefsysteem en cashloos betalen in de bus

Reizigers kunnen binnenkort niet meer met contant geld een kaartje in de bus van Arriva kopen. Vanaf 1 januari moeten alle aankopen in de bussen cashloos worden gedaan, dus met een pinpas, contactloos of met een creditcard. Wel blijft het op een aantal plaatsen in de provincie mogelijk om een buskaartje te kopen met contant geld. Aanleiding voor de maatregel zijn de overvallen van afgelopen jaar. Het reizen zou door de nieuwe maatregel veiliger moeten worden voor de chauffeur en de reizigers, denkt Arriva.

Naast het cashloos betalen, komt er ook een nieuw tariefsysteem in de provincie. Zo gelden binnenkort in Fryslân dezelfde regionale abonnementen voor busreizigers.