Europa geeft geen subsidie voor bredere sluis Kornwerderzand

Een tegenvaller voor de Provincie Fryslân, bij de plannen voor de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand. Een Europese aanvraag voor een bijdrage van 26,5 miljoen euro is afgewezen. Volgens 'Brussel' zouden de 'Overzeese mogelijkheden' en kust- en binnenvaart nu minder goed scoren in de plannen. Dat verrast gedeputeerde Klaas Kielstra. Volgens hem had de provincie in eerdere plannen nog te horen gekregen, dat op die mogelijkheden zeer goed gescoord werd. Kielstra gaat verder praten over de toekomstige plannen met het ministerie. Daarbij zal ook gekeken worden naar alternatieve mogelijkheden, om het plan voor de verbreding van de sluis te kunnen financieren.

Doel was eerder, om al in 2018 te beginnen met het renoveren van de sluis en twee bruggen. Dat lijkt nu ver weg. In september zei CDA-Europarlementariër Wim van de Camp nog, dat Fryslân een goede kans maakte op Europese subsidie. Volgens Van de Camp heeft Europa geld beschikbaar, voor het ontwikkelen van zogenaamde 'hoofdtransportassen'. De Afsluitdijk voldoet zelf niet aan dat criterium, maar als de Afsluitdijk bij de regio Amsterdam gerekend wordt, kun je toch subsidie krijgen, zei de Europarlementariër toen.

Het plan voor het aanpakken van de sluis bij Kornwerderzand moet ongeveer 150 miljoen euro kosten. De regering, de provincies Flevoland en Overijssel, en het Waddenfonds hadden eerder al toegezegd een bijdrage te leveren.