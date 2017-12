FIOD doet inval in Drachten in onderzoek witwaszaak

In een onderzoek naar het witwassen van 5 miljoen euro heeft de FIOD maandag een inval gedaan in een gebouw in Drachten. Om welk gebouw het gaat, is niet bekend. De opsporingsdienst van de belastingdienst heeft ook invallen gedaan in Naarden, Hilversum, Almere, Loosdrecht en Lunteren.

De invallen waren in woningen en bedrijfsgebouwen. Daarbij zijn zes verdachten aangehouden, en is beslag gelegd op administratie en computers. RTL Z meldt dat onder andere de directeuren van Readen en webwinkel Neckermann zouden zijn aangehouden.