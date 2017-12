Vermiste Remon niet gevonden, zoeken gaat woensdag verder

De zoektocht naar de vermiste Remon Bruinsma in Leeuwarden heeft niets opgeleverd. Dinsdag is het water bij stadsschouwburg De Harmonie afgezocht met sonarapparatuur. Er zijn ook duikers ingezet. Die moeten kijken waar het precies om gaat, als er iets wordt gevonden. Nu dinsdag niets is gevonden, gaat de zoektocht woensdag verder, op dezelfde locatie.

De 18-jarige Remon Bruinsma uit De Westereen wordt sinds afgelopen week donderdagnacht vermist, nadat hij in Leeuwarden op stap was. De politie is sindsdien op zoek naar hem. Dinsdag hebben ook vrijwilligers meegeholpen bij de zoektocht.