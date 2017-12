In de bijstand in Harlingen en belastinggeld terugkrijgen?

Mensen in Harlingen met een bijstandsuitkering kunnen laten controleren of ze nog geld terug kunnen krijgen van de belasting. Ze kunnen samen met een specialist kijken naar de eigen situatie. Het is mogelijk dat ze in aanmerking komen voor toeslagen, of dat ze belastinggeld terug kunnen krijgen over de laatste vijf jaar.

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen geld laten liggen, terwijl ze er wel recht op hebben. De gemeente Harlingen biedt de belastingcheck gratis aan, aan mensen die bekend zijn bij de sociale dienst. De sessies met een belastingspecialist zijn in januari en februari, in MFC Het Vierkant.