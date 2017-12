Een man uit Drachten heeft een gevangenisstraf gekregen van elf dagen, plus een werkstraf van 220 uur, omdat hij een andere man heeft neergestoken. Die man was samen met zijn zwager naar het huis van de verdachte gegaan, om verhaal te halen na een ruzie in de relationele sfeer. De ruzie liep uit de hand en er ontstond een vechtpartij. Daarbij werd het slachtoffer neergestoken.

De verdachte komt onder toezicht van de reclassering en hij moet zichzelf laten behandelen.