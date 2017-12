Iedereen kijkt er al tijden naar uit: pakjesavond! Voor de kinderen die in het ziekenhuis liggen, is dat soms wat lastig. Maar daar heeft Sinterklaas iets op gevonden. Hij was dinsdagmiddag in het Medisch Centrum Leeuwarden en bracht daar met zijn Pieten pakjes bij de zieke kinderen. De Sint kreeg zelf ook iets: een heerlijk kopje thee van Jake.