Betty Veldman uit Drachten zoekt haar donorvader

Van wie ben ik er één? Lijk ik meer op mijn vader of op mijn moeder? Betty Veldman uit Drachten kan deze vragen niet beantwoorden, want zij is 29 jaar geleden verwekt door een anonieme donorvader. Nu wil ze meer weten over haar genetische achtergrond, maar informatie over haar donorvader heeft ze niet. Dit komt omdat het voor 2004 nog niet verplicht was, om gegevens te bewaren over een spermadonor. Met de groep Kremer Kids, die Betty heeft opgericht, probeert ze toch meer informatie te krijgen.

Kremer Kids

In 2012 kreeg Betty te horen dat haar vader, die in 2000 is overleden, niet haar echte vader was. Daarna kreeg ze het gevoel dat ze iets miste in haar leven en begon ze haar zoektocht naar meer informatie. Een paar jaar later besloot ze een groep op te richten, speciaal voor donorkinderen en donoren die zijn verbonden aan de Kremer-fertiliteitsklinieken in het Noorden.

DNA Databank

Met deze groep wil Betty er voor zorgen dat donorkinderen en donoren aanelkaar kunnen worden gekoppeld. Dit kan door DNA in te leveren bij databanken in Nederland en in Amerika. "Wij hebben al meerdere matches gemaakt binnen onze groep. Donorvaders en -kinderen, maar ook halfbroers en -zussen hebben elkaar gevonden door de databank in Amerika." Een van die succesverhalen is dinsdagavond te zien in Fryslân Hjoed.

Zelf heeft Betty nog geen match, maar dat weerhoudt haar er niet van om zich in te zetten voor deze groep: "Ik vind het fantastisch om van dichtbij mee te kijken wat mijn groep oplevert, maar ik hoop natuurlijk altijd nog dat ik mijn donorvader vind."

Taboe

Naar schatting zijn er voor 2004 40.000 donorkinderen geboren, zonder dat veel mensen daar van wisten. Er lag een groot taboe op onvruchtbaarheid en er werd bijna nooit over gesproken, zelfs niet met de eigen familie. Betty's moeder heeft dit ook meegemaakt, 29 jaar geleden. "Ze heeft nooit aan iemand verteld dat haar man onvruchtbaar was. Ik kan mij voorstellen dat het een hele spannende en moeilijke tijd voor haar was."

Pas in juni 2004 werd de taboesfeer deels weggenomen door de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting. Deze wet houdt in dat een donorkind vanaf 16 jaar gegevens kan opvragen over de donor. Bijvoorbeeld de kleur van het haar of de ogen, maar ook sociale en persoonsgegevens. Betty denkt ook dat groepen als Kremer Kids belangrijk zijn om de taboesfeer weg te nemen. "Vooral in het Noorden zie ik dat er nog te weinig over wordt gesproken. Door bijeenkomsten met de Kremer Kids te organiseren en met elkaar te praten, zie ik verschil. Er is steeds minder schaamte."

Oproep

Ondanks alle successen van de groep, zijn er nog maar 70 aanmeldingen. Betty denkt dat dit komt door het taboe, maar ook dat ouders hun kinderen niet hebben verteld dat ze donorkind zijn. En daarom wil ze ook vaders en moeders oproepen, om eerlijk tegen hun kinderen zijn over hun achtergrond. "Het is niet meer van deze tijd, om je daar voor te schamen." Aanmelden voor Kremer Kids kan via e-mail: kremerkliniekgroningen@outlook.com.

Dinsdag een gesprek met Betty Veldman en gynaecoloog Harold Mous in Fryslân Hjoed. Bovendien een gesprek over een donorkind die zijn halfbroer en -zus heeft gevonden via een DNA Databank.​ Fryslân Hjoed begint om 17.00 uur.