Aangespoelde potvis overgebracht naar Harlingen

De potvis die afgelopen vrijdag aanspoelde op een strand in Zeeland, is aangekomen in Harlingen. De vis van ruim 13 meter lang is in diverse containers vervoerd. Woensdag zal het team van natuurmuseum Naturalis in Leiden beginnen met het schoonmaken van het skelet van de potvis. De verwachting is dat ze hier twee dagen mee bezig zullen zijn. Als het skelet schoon is, zal het een plekje krijgen in het museum in Leiden.

De potvis spoelde aan op het strand bij Domburg. Volgens Omroep Zeeland komt het weinig voor dat potvissen in de provincie aanspoelen. De laatste keer was in januari 1970 op een zandplaat in de Westerschelde. Een visser vond het dier en sleepte het naar het strand van Breskens.