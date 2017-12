Celstraf geëist voor oplichting met telefoonabonnementen

Voor de Leeuwarder rechtbank is dinsdag vier maanden cel geëist tegen een oud-inwoner van Bolsward voor oplichting met telefoonabonnementen. De 31-jarige verdachte zou dertien mensen hebben overgehaald, om mobiele abonnementen in combinatie met dure telefoons af te sluiten. Daarna liet hij zijn slachtoffers voor de kosten opdraaien, in totaal 31.000 euro. Volgens een psycholoog heeft de man psychische problemen en is hij verminderd toerekeningsvatbaar. De officier van justitie eiste daarom ook verplichte behandeling en bovendien nog vier maanden voorwaardelijke celstraf.

De rechtbank in Leeuwarden doet op 19 december uitspraak.