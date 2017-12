Duikers in het water bij De Harmonie in Leeuwarden

In de zoektocht naar de vermiste Remon Bruinsma uit De Westereen zet de politie op dit moment duikers in om het water bij schouwburg De Harmonie in Leeuwarden te onderzoeken. Er is door sonarapparatuur iets in het water gevonden. De duikers onderzoeken wat het precies is. De 18-jarige Remon Bruinsma wordt sinds donderdagnacht vermist, na een stapavond in Leeuwarden. De politie is sinds die tijd naar hem op zoek. Vandaag helpen ook vrijwilligers bij die zoektocht.