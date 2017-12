Op de Jogchem Alberdaweg in Jubbega is dinsdagmiddag een auto te water geraakt. Volgens de politie zat er één persoon in de auto. Die is er uitgehaald door de hulpdiensten en verzorgd door ambulancepersoneel. Voor de hulpverlening werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. Voor zover bekend waren er geen andere auto's bij betrokken.