Twaalfduizend euro voor onderzoek naar Alzheimer

In vijf dagen is al bijna 12.000 euro gegeven voor meer onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. Aanleiding is de donatie-actie ter nagedachtenis aan onze Omrop-collega Dirk Baron. Dirk overleed afgelopen week op 37-jarige leeftijd. Hij had in de laatste fase van zijn leven besloten om zowel voor zijn dood als daarna een bijdrage te leveren aan het onderzoek dat het VUmc Alzheimercentrum in Amsterdam doet naar deze ziekte.

Volgens professor doctor Philip Scheltens van het Alzheimercentrum is de bijdrage die Dirk ook na zijn dood aan het onderzoek levert heel belangrijk.