Manifest: meer geld voor kunst en cultuur

Er moet meer geld naar kunst en cultuur. En overheden moeten structureel geld steken in festivals in Fryslân. Dat schrijven de organisatoren van festivals in een manifest. Het manifest is naar de provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden en het ministerie van OCW gestuurd. Het is ondertekend door organisatoren van festivals en andere culturele instellingen zoals Tryater, De Lawei en de Academie voor Popcultuur. Festivals in Fryslân willen meer steun omdat ze een podium bieden voor culturele vernieuwing en omdat ze een nieuw publiek trekken. Festivals krijgen in verhouding maar een klein beetje subsidie van de provincie en van de gemeente Leeuwarden. Bovendien moet de subsidie alle jaren weer worden aangevraagd, daardoor is er nooit financiële zekerheid.

Het manifest is een reactie op het plan van de provincie, om de culturele infrastructuur aan te passen. Aanstaande donderdag is er een hoorzitting over dit onderwerp. De vraag is of het beschikbare geld voor cultuur opnieuw verdeeld moet worden, en hoe dan? Veel culturele instellingen zoals het Fries Museum en Keunstwurk zijn bang dat dat ten koste zal gaan van de subsidie. Ze willen niet tegen elkaar worden uitgespeeld. Festivalorganisatoren zeggen dat er juist meer geld naar kunst en cultuur moet, vooral na het Culturele Hoofdstad jaar 2018. Anders valt alles terug naar het oude en zullen veel cultuurmakers de provincie verlaten. Voor de uitstraling naar buiten en het trekken van bezoekers naar Fryslân moet er geïnvesteerd worden in cultuur. Op dit moment gebeurt er te weinig in Fryslân waar cultuurtoeristen voor willen komen.