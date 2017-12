Vrijwilligers zoeken mee naar vermiste Remon Bruinsma

In Leeuwarden wordt dinsdag opnieuw gezocht naar de vermiste Remon Bruinsma uit De Westereen. Deze keer zijn het vrijwilligers, die na een oproep op Facebook in actie komen. De 18-jarige Remon wordt sinds donderdagnacht vermist, na een avondje stappen in Leeuwarden. Zijn telefoon werd de volgend dag voor de C&A in Leeuwarden gevonden, van hemzelf ontbreekt elk spoor.

De politie is al sinds vrijdag op zoek naar Remon, ook dinsdag weer op en rond het water in Leeuwarden. Maandag vroeg zijn familie om beelden van camera's in de binnenstad, in de hoop meer te weten te komen over de vermissing van Remon.