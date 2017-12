Basisonderwijs staakt komende dinsdag opnieuw

Leraren in het basisonderwijs zullen komende dinsdag opnieuw staken, nu het kabinet niet is ingegaan op het ultimatum van de actiegroep PO-Front. De leraren eisen 1,4 miljard euro extra voor het basisonderwijs. Dat geld is bedoeld voor hogere salarissen en verlaging van de werkdruk. Maar volgens minister Arie Slob kan de regering niet meer bieden dan 750.000.000 euro.

Begin oktober hielden de leraren ook al een landelijke staking. De meeste basisscholen bleven toen dicht, terwijl de meesters en juffen naar Den Haag waren om te protesteren.