Gery Veldhuis nieuwe politiechef Noord-Nederland

De politie in Noord-Nederland heeft een nieuwe chef: de 58-jarige Gery Veldhuis. Veldhuis is nu nog politiechef in Limburg. Het Noorden is voor hem geen onbekend terrein. Hij is plaatsvervangend korpschef in Drenthe geweest en werkte in die tijd mee aan een hechtere samenwerking tussen de politiekorpsen van Drenthe, Fryslân en Groningen. Volgens de nationale korpschef Erik Akerboom is Veldhuis met die ervaring en die in Limburg de goede man op de goede plek.

Limburg heeft vergelijkbare problemen als het Noorden, op maatschappelijk en crimineel gebied. Veldhuis volgt Oscar Dros op, die politiechef in het oosten van het land wordt. Veldhuis begint op 1 januari met zijn nieuwe baan.