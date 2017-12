Dronken 'nachtschipper' tegen brug 't Heechhout bij Lekkum

Een 24-jarige dronken schipper uit Sneek is in de nacht van maandag op dinsdag rond twee uur met zijn jacht tegen de brug 't Heechhout bij Lekkum gebotst. Een getuige die de klap hoorde, waarschuwde de politie. Die zag verderop in de Bonkevaart het betreffende jacht varen. Er zaten meerdere mensen op de boot.

Het beschadigde jacht werd aan de kant gelegd. De 24-jarige schipper gaf toe dat hij had gedronken. De man wilde niet vertellen, wat hij en zijn vrienden midden in de nacht op het water deden. Er is proces-verbaal tegen hem opgemaakt. De gemeente Leeuwarden onderzoekt dinsdag hoe groot de schade aan de brug is.